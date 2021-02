Quatro portugueses competem no Mundial de esqui nórdico

Portugal entra na quarta-feira em prova no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, que decorre até 7 de março, em Oberstdorf, na Alemanha, com a presença de quatro atletas nas provas de esqui de fundo.

Filipe Cabrita, André Gonçalves e José Cabeça competem nos 10 km de estilo livre e no sprint 1,5 km clássico, enquanto Angélika da Silva vai também tentar a qualificação nos 5 km estilo livre e no sprint 1,2 km clássico.

Os esquiadores Filipe Cabrita e André Gonçalves, residente na Noruega, repetem a participação na competição. José Cabeça, natural de Elvas, a morar no Dubai, e Angélika da Silva, a residir no Canadá, estão pela primeira vez no Mundial.

A atleta lusa é a primeira a entrar em prova, na quarta-feira, nos 5 km estilo livre, no mesmo dia em que os outros três esquiadores portugueses vão percorrer os 10 km.

Para quinta-feira estão marcadas as qualificações das competições de velocidade.

Pedro Farromba, presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), adianta que as atenções estão focadas nos 5 e 10 km estilo livre, corridas em que os atletas vão tentar baixar os 300 pontos da Federação Internacional de Esqui, que darão automaticamente acesso ao país a uma vaga masculina e outra feminina nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022.

"Queremos tentar conseguir abrir já a vaga do país nos Jogos Olímpicos de Inverno e acreditamos que é possível", disse hoje Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

Os quatro atletas portugueses em Oberstdorf integram o programa nacional de preparação olímpica para Pequim2022.