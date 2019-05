Raquel Sampaio e o Record Challenge Park: «Eventos desportivos como este são sempre uma mais-valia»

O Record Challenge Park é já este sábado e a expectativa cresce para um evento que pretende ser uma verdadeira festa do desporto. O nosso jornal recolheu a opinião de várias individualidades sobre a importância do desporto e Raquel Sampaio, antiga diretora do futebol feminino do Sporting, deu os parabéns pela iniciativa do nosso jornal."Penso que eventos desportivos são sempre uma mais-valia para uma comunidade, principalmente numa era em que o digital sofreu um enorme avanço e toma grande parte do tempo livre dos mais novos. Faz-se menos desporto individual e menos atividades em família. Portanto esta é uma excelente iniciativa que pode despoletar o interesse dos mais novos numa modalidade que se calhar nem sabiam que lhes interessa e os fazia divertir", referiu.Profunda conhecedora do futebol feminino em Portugal, Raquel congratula-se pelo desenvolvimento que a modalidade tem conhecido. "Felizmente é cada vez mais aceite pelo meio envolvente, principalmente pelos próprios pais. Se antes o futebol não era para meninas, agora é para todos! Acima de tudo o futebol feminino é futebol e como futebol que é, é apaixonante e divertido. Se não os conseguimos tirar de casa temos de os cativar nas escolas. No caso do futebol penso que não há promoção melhor do que levar às escolas os nossos ídolos e partilharem experiências. No entanto esta iniciativa é ótima para quebrar a primeira barreira", frisou.Está tudo preparado para um dia extraordinário, em que a tónica está na diversão. "O mais importante quando se é criança é divertirmo-nos. Se gostarem de futebol e no caso em particular no futebol feminino, felizmente a oferta já é muita e a tendência é para termos mais", lembrou.Fica feito o convite, amanhã, no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, em Lisboa.