O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, recebeu esta semana o CEO da Endesa, José Bogas, na Cidade Real Madrid, para assinar a renovação da colaboração entre a empresa de eletricidade e a Fundação Real Madrid, que dura há 13 temporadas.Esta aliança permite a sustentabilidade das escolas sócio-desportivas, adaptadas e inclusivas da Fundação Real Madrid em Espanha, Portugal e Marrocos para levar o desporto e os seus valores às crianças em risco de exclusão: projetos de basquetebol adaptados e inclusivos em Espanha, futebol e basquetebol em Portugal (em colaboração com as Missões Salesianas) e futebol em Marrocos (em colaboração com a Paideia).Especialmente importante nesta aliança é o apoio da Endesa a escolas de basquetebol adaptado para pessoas com diferentes capacidades em Espanha, que este ano foi alargado a 15 projetos com 285 beneficiários; crianças e jovens que, graças a este acordo, poderão praticar desporto educativo de qualidade.