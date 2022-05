Reativação da Federação de Setas apenas aguarda aprovação das Finanças

A reativação da Federação Portuguesa de Setas (FPS) aguarda apenas a aprovação da Autoridade Tributária portuguesa, disse esta segunda-feira à agência Lusa um futuro vice-presidente do organismo, Nelson Fernandes.



"Só falta mesmo a autorização da Autoridade Tributária, porque embora a antiga FPS tenha sido desativada, as Finanças nunca a extinguiram e, por isso, o processo de reativação carece de uma autorização especial", explicou o responsável, que exerce as mesmas funções na Associação de Setas da Zona Oeste (ASZO).

O processo burocrático de reativação da FPS decorre há mais de um ano e sofreu alguns atrasos relacionados "com a abertura de conta bancária", mas, "agora, só falta mesmo a autorização" da Autoridade Tributária.

De resto, o torneio qualificativo para o World Cup of Darts 2022 (WCOD2022), Mundial por equipas, tem a organização da ASZO, mas será realizado, nas Caldas da Rainha, na sexta-feira e no sábado, "já sob a bandeira da Federação". "É pela FPS que vamos mandar um representante nacional. Embora, logisticamente, ainda não esteja 100% no ativo, por faltarem estes pormenores fiscais, já estamos a usar a sigla da federação", assumiu Nelson Fernandes.

O torneio qualificativo para o WCOD2022 vai apurar um jogador português para formar dupla com José de Sousa em Frankfurt, entre 16 e 19 de junho.

O projeto foi apresentado pela FPS à Professional Darts Corporation, que aprovou a realização do torneio, inserido no 16.º Open Nacional de Setas, por se enquadrar dentro dos seus padrões de exigência e qualidade. "Estamos a falar de um custo de organização que, este ano, já deve ultrapassar os 15 mil euros só para a realização da prova. Já são valores e organizações que requerem uma estrutura mais complexa", exemplificou Nelson Fernandes.

Há cerca de um ano, em declarações à agência Lusa, o mesmo Nelson Fernandes e também Rui Duarte, presidente da futura FPS, destacavam a importância da reativação do organismo para ajudar mais jogadores nacionais a atingir o patamar de José de Sousa. "O que aconteceu com o José de Sousa não tem de acontecer só com ele. Veio impulsionar alguns talentos que estavam 'adormecidos'. Há muito talento nos jogadores portugueses, mas muitas vezes as condições para que possam crescer e evoluir não são as mais favoráveis", lamentaram, então, os dois dirigentes.

O crescimento dos dardos em Portugal tem sido impulsionado, nos últimos meses, pelas boas prestações de José de Sousa nos torneios da Professional Darts Corporation (PDC).

José de Sousa, de 47 anos, natural da Azambuja, ganhou o cartão de jogador do ProTour em 2019, ano em que deixou de lado a sua profissão de carpinteiro e passou a dedicar-se a tempo inteiro aos dardos.

Atualmente ocupa o sétimo lugar em ambos os 'rankings' internacionais da modalidade. Na Ordem de Mérito PDC, que mede as prestações nos últimos dois anos, soma 456 mil libras (mais de 530 mil euros); no ProTour, relativo aos últimos 12 meses, soma 83.500 libras (mais de 97 mil euros).