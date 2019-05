Record Challenge Park: desafio e superação com Record

Todas as histórias de sucesso, no desporto como na vida, têm um início, ainda muito longe de se poder adivinhar o percurso que foi ali desenhado. Foi pelo exemplo de tantos campeões em Portugal que o nosso jornal montou, para si, para os seus amigos e familiares, o Record Challenge Park, um espaço único para a verdadeira festa do desporto. É já amanhã que abrimos portas a um evento que pode ver nascer múltiplos campeões, sustentados num ambiente de respeito pelos valores do desportivismo e do fair play. Com a entrada gratuita a todos os participantes – as portas abrem às 10 horas –, queremos recriar uma atmosfera de desafio pessoal a todos os que se aventurarem nas nossas modalidades e sair com o sentimento de dever cumprido, inspirados pela superação, abraçada à diversão, que queremos ver marcar este dia especial.

Entre tantos exemplos de feitos ímpares no desporto português, Record convidou quatro campeões a partilhar os seus momentos iniciais na respetiva modalidade. Naide Gomes, Tiago Apolónia, Pedro Figueiredo e Diogo Schaefer são referências incontornáveis no desporto nacional e figuras de inspiração para milhares de jovens que lhes pretendem seguir as pisadas. Foi difícil reunir tantos títulos mundiais, europeus e nacionais nestas páginas mas, pelas figuras exemplares que são no respetivo desporto, procurámos inspirar-nos nas respetivas histórias de sucesso e, com isso, levar os nossos leitores a criarem, amanhã, memórias desportivas de eleição.

Naide Gomes no atletismo, Tiago Apolónia no ténis de mesa, Pedro Figueiredo no golfe e Diogo Schaefer, no padel – tudo modalidades ao seu dispor no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, entre tantas outras –, relembraram o momento inicial da sua vida desportiva e deixaram os parabéns por esta iniciativa com selo Record. Os exemplos de superação e os inúmeros títulos conquistados pelos nossos quatro convidados destas páginas são inspiração obrigatória para amanhã. Pois foi dentro deste espírito que elaborámos a nossa festa do desporto: superação e desafio, individual e coletivo, misturados com diversão e lazer.

Está, pois, feito o convite, em nome do nosso jornal, para um dia que queremos que faça a diferença na vida de tantas crianças, jovens e graúdos e que abracem o espírito vencedor com que pensámos o Record Challenge Park.

Padel: Schaefer não contraria o "bichinho" da competição

O padel chegou para vencer. E nada melhor do que a simpatia de Diogo Schaefer, um dos líderes do desporto em Portugal, para colocar em perspetiva o sucesso que a modalidade provoca. A Record, o atual 3º do ranking nacional ‘confessou-se’. "Na brincadeira com amigos, fui desafiado para um jogo. Naturalmente já tinha alguma aptidão, o que ajudou. Como adoro competir, nunca mais parei", reconheceu Diogo, que, claro, recomendou o padel a toda a gente. "Com muito pouco tempo de prática, fica fácil compreender o jogo e divertir-se em campo, seja com a família ou com amigos. A nível social e das relações humanas, o sucesso do padel fala por si", garantiu, orgulhoso. E quanto ao Record, "está de parabéns. Ao longo das várias edições foram melhorando as condições e conteúdos, assim como a capacidade de aproximação à pessoas e, principalmente, dos mais novos. Isso é fundamental".

Ténis de mesa: Talento de Tiago Apolónia já surpreendia aos 5 anos

Faz parte da geração de ouro do ténis de mesa português, com um brilhante 5º posto da Seleção no Jogos Olímpicos de Londres. Tiago Apolónia dispensa apresentações e, a Record, confessou a satisfação pela iniciativa de amanhã. "São sempre boas. Portugal é um país de futebol e haver a oportunidade de mostrar várias modalidades aos jovens é sempre positivo", reconheceu o mesa-tenista. "A prática do desporto é fundamental, aliada aos estudos, sobretudo na vertente social", garantiu.

O ténis de mesa será um dos desportos à sua disposição e Apolónia recordou os seus primeiros passos na modalidade. "Iniciei-me porque o meu irmão velho já jogava e comecei, na brincadeira com os outros miúdos... tinha 5 anos. O objetivo nunca foi ser profissional, mas os treinadores foram-me reconhecendo talento e agora aqui estou", explicou, bem-humorado, deixando o alerta: "O ténis de mesa é muito difícil, requer bastantes capacidades físicas e psicológicas". Não é motivo para esmorecer o entusiasmo e venha por isso brilhar nas mesas que temos preparadas para si.

Atletismo: Sem treino Naide Gomes saltava mais do que todos

Campeã da Europa em 2005 e 2007 e do Mundo em 2004 e 2008, tanto no pentatlo como no salto em comprimento, Naide Gomes dispensa apresentações. Já retirada da alta competição, relembrou a Record o seu começo. "Tinha 12 anos, nas aulas de Educação Física, e já saltava 1,50 m sem treino. Os professores incentivaram-me, tinha muito jeito para vários desportos mas escolhi o atletismo", frisou, deixando um conselho para todos os nossos participantes, amanhã, no Inatel. "Que experimentem tudo, que não tenham medo. Só assim saberão se gostam, independentemente da disciplina, num dia dedicado ao convívio e brincadeira com outros miúdos, com o espírito aberto, e quem sabe não nasça um futuro campeão...", replicou.

A iniciativa de Record mereceu o aplauso da antiga atleta olímpica. "Acho ótimo, pela promoção do desporto, para os jovens verem que podem enveredar por qualquer desporto. O importante é sair de casa, dos computadores e aprender a conviver entre eles. São esses os exemplos que tento passar aos meus filhos", finalizou.

Golfe: Figueiredo estreou-se nos greens entre amigos

Pedro Figueiredo tem, aos 27 anos, escrito alguma das páginas mais brilhantes do golfe português. ‘Figgy’ aceitou o convite de Record diretamente do British Masters, em Inglaterra, após um dia que não correu de feição, e partilhou o seu arranque no desporto pelo qual se apaixonou. "Escolhi o golfe um pouco por ocasião. O meu pai trabalhava no restaurante do clube de golfe da Quinta do Peru [Azeitão], até que um profissional me convidou para experimentar. O início foi num grupo porreiro de amigos, que jogávamos ao fim de semana. Depois fui integrando as Seleções e evoluindo", destacou o golfista, que elogiou veementemente a iniciativa promovida por Record. Até porque o golfe, segundo Pedro Figueiredo, tem de mudar de paradigma. "É uma excelente iniciativa, o golfe precisa de desmistificar um pouco a ideia de ser só para alguns, mais velhos e mais ricos. Nos últimos anos tem-se tentado inverter essa opinião, pelo que o Record Challenge Park é muito importante. Portugal tem excelentes condições, das melhore do Mundo, para se jogar golfe. Todos os portugueses deviam usufruir dessas vantagens e o acesso de todos seria muito bom, até para o desporto em geral", confessou.