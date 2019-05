Record Challenge Park: Descobrir footgolf

Já anotou na sua agenda o Record Challenge Park? É já no próximo sábado que Record tem preparado um evento totalmente dedicado ao desporto, no Estádio 1º de Maio, no Inatel, em Lisboa, no qual terá ocasião de experimentar diversos desportos. Alguns mais comuns, outros ainda a dar os primeiros passos. E que tal poder contar aos amigos que experimentou footgolf?

"Iniciativas como o Record Challenge Park são muito benéficas e ajudam à divulgação de uma modalidade que poucas pessoas conhecem. Poderá haver interesse em repetir", reconheceu a Record Ricardo Esteves, presidente da Federação Portuguesa de Footgolf e antigo jogador de Benfica e Marítimo, entre outros. "Nascemos em 2013 e já temos um circuito nacional, assim como a Taça de Portugal. Temos mais de uma centena de participantes, num desporto que tem como principal característica a sua fácil aprendizagem. Quem tiver praticado futebol ou golfe poderá sentir mais à-vontade mas é acessível a todas as pessoas, de ambos os sexos e todas as idades", referiu o líder federativo.

Para quem nunca experimentou, no Inatel terá à disposição um espaço dedicado à modalidade, que tem no convívio entre participantes uma das suas mais-valias. "Para além de ser um desporto desafiante, a camaradagem entre atletas é muito saudável. Uma partida costuma durar 3 horas, a caminhar pela natureza, num total de perto de 6 km. Acaba por colocar as pessoas a mexerem-se, num desporto que nasceu de uma brincadeira mas que sentimos que em Portugal poderia vingar", explicou Ricardo Esteves.

Pois bem, que mais desculpas precisa para vir dar uns toques na bola, num dia bem-disposto e de convívio? É garantido que não bate na trave...



Descontração está mais do que garantida



Traga a sua família para um dia dedicado ao desporto, no qual terá ocasião de desfrutar e, quem sabe, não fica com o bichinho por uma nova modalidade... Mas, se estiver a sentir-se mais cansado, tem sempre o nosso food court, onde pode descontrair num dia que se prevê de verão. E se quiser surpreender as crianças, há um espaço dedicado às pinturas faciais que fará certamente as delícias dos mais pequenos. Motivos não faltam para marcar na agenda o Record Challenge Park.