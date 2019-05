Record Challenge Park: Desporto para todos

Qualquer desportista recorda como um dos melhores momentos da carreira o primeiro contacto com a modalidade que o conduzirá à glória. Foi por isso que falámos com José Barbosa, campeão nacional pela Oliveirense, que partilhou sem reservas o seu entusiasmo pela modalidade que o apaixona desde criança. Com um desejo para todos os que experimentarem, no Record Challenge Park, o basquetebol, na sua versão ‘street basket’, e testem a sua destreza nos lances livres. "Qualquer criança que experimenta uma bola de basket nunca diz que não gostou. Os miúdos acabam o dia sempre contentes", garantiu-nos o internacional português, de 28 anos.

É esta a festa que temos preparada para si este sábado, no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, a partir das 10 horas. Campeões ou menos campeões, as portas estão abertas – entrada gratuita – para quem quiser sair do sofá e tomar contacto com dezenas de desportos, num convívio único num dia que se pretende memorável. Traga a família, amigos e venha divertir-se naquela que é a festa do desporto em Portugal.

"As amizades são um dos grandes motores do desporto. A maior parte dos meus amigos da escola quis experimentar o basquetebol e eu não quis ficar para trás. Ainda fui um dos últimos a ir para os treinos... mas o convívio que se prolongava da escola, aquela competição que sempre me fascinou, encontrei tudo no basquetebol", confessou a Record o base de Oliveira de Azeméis. "As experiências como a vossa acabam por arrastar muitas crianças para o desporto", frisou. E ‘street basket’? "Nunca fui muito bom nisso mas é espetacular, com as capacidades técnicas a virem ao de cima. É a experiência certa para atingir toda a diversão que o basquetebol traz", garantiu. "Sempre fui mais um jogador de equipa", reconheceu.

Tem o convite feito para vir mostrar as suas habilidades e mostrar o campeão que há em si. As inscrições no ‘street basket’ terminam hoje, no site de Record, e a prova, a eliminar, tem uma surpresa para o vencedor: um vale de 100 euros, em cartão da Rádio Popular. Mas este incentivo não mascara o verdadeiro propósito da iniciativa que Record leva até si: o fair play, o convívio e o desporto estarão de mão dadas este sábado. "Que se divirtam. O basquetebol é tão ou mais atrativo do que o futebol, na sua versão lúdica e competitiva." Palavra de campeão.

Passaporte

O Record Challenge Passport é documento pessoal onde é registado, por QR Code, o seu desempenho nas diferentes modalidades do evento. Todos os participantes têm de ter consigo um Record Challenge Passport, obrigatório para participar nas atividades. Este documento terá de ser levantado no secretariado no dia do evento.



Entusiasmo pelo mergulho



O calor dá mostras de regressar em força no sábado e nada melhor do que um mergulho para descontrair. Em ambiente controlado e com garrafas de oxigénio, venha fazer o batismo numa piscina que promete entusiasmar. "As crianças adoram e sempre que podem tentam repetir a experiência, embora só a partir dos 8 anos, que é a idade recomendada", contou a Record Ricardo José, presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas.



O mergulho "não é uma prática de acesso livre, implica uma formação de base e uma carta de mergulho", esclareceu, destacando os benefícios que o batismo na modalidade pode promover. "Num ambiente diferente ao que estamos habituados, estar submerso permite enorme controlo pessoal mas quando percebem que é fácil respirar com aquele equipamento, começam a acertar os movimentos e divertem-se", referiu.