Record Challenge Park: Dia de brincadeira garantida no INATEL

É já este sábado que temos reservado para si um espaço totalmente dedicado ao desporto, no Estádio 1º de Maio, no Inatel. Com a abertura de portas agendada para as 10 horas, o Record Challenge Park pretende ser um dia de sugestões desportivas, num ambiente de verdadeira competição e fair play, onde pode experimentar diversas atividades como o atletismo, basquetebol, golfe, ténis, padel e râguebi. É nesta última que focamos hoje a nossa atenção pois, segundo o selecionador nacional de sevens, "quem pega na oval gosta". A Record, António Aguilar não escondeu o entusiasmo pelo nosso evento. "É uma ótima iniciativa, até para nós treinadores, quantos mais praticantes houver melhor. Poder experimentar sem custos e sem compromisso... os miúdos costumam adorar. É um ‘jogo da apanhada’ divertido, o que acaba por trazer jovens que procuram depois mais a sério", garantiu, sublinhando: "É uma das nossas ‘guerras’, captar jovens para a modalidade. É uma luta para todos tirar miúdos do futebol, que seca um pouco à volta. Mas tenho a certeza de que haverá muitos miúdos a gostar", frisou o técnico nacional.

Pois então, não perca a ocasião de proporcionar os primeiros passos numa modalidade que faz do respeito e do jogo coletivo os seus estandartes. "O râguebi transmite valores que se transportam para a vida. A dependência numa equipa para ter sucesso, por exemplo, é muito importante, perceber que não se consegue fazer nada sozinho. É um desporto de contacto e físico, as crianças acabam por perder medos. Há muita gente em Portugal que nunca teve contacto com o râguebi e perceberem que é giro já é uma vitória", garantiu o selecionador nacional da variante de sete.

Assim, com entrada gratuita, aceite o nosso convite para um dia dedicado ao desporto e traga a sua família para uma partilha de novas experiências, ao ar livre.