Record Challenge Park é já este sábado

Finalmente chegou o dia do Record Challenge Park. As portas estarão abertas desde as 10 horas para o receber, aos seus amigos, família e convidados para uma festa dedicada ao desporto. Com entrada gratuita, venha experimentar um dia recheado de boa disposição, fair play, alegria e competição, no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel.

São múltiplas as propostas desportivas que preparámos para experimentar – e não se esqueça de levantar à entrada do recinto o Record Challenge Passport – e venha dar o seu melhor nas mais diversas modalidades, apoiado por uma vasta equipa preparada para o orientar. Vai ver que não se arrepende...

Se praticar desporto não for a sua área, não faz mal, não dará o seu tempo como perdido. O concerto de Tiago Bettencourt promete fazer as delícias de todos. Não tem desculpas para ficar em casa, até a meteorologia veio dar uma ajuda a esta iniciativa que, a nós Record, muito nos orgulha. Esperamos por si.