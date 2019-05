Record Challenge Park: Seleção divertida

De entre as várias pessoas e famílias que marcaram presença em mais uma edição do Record Challenge Park, numa tarde na qual o sol apertou bastante, destaque para Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21 desde 2011, que se fez acompanhar da sua família. O ex-jogador de Sporting e FC Porto fez questão de salientar que estas iniciativas fazem falta no país e, especialmente, à cidade de Lisboa. "Numa cidade na qual há cada vez menos espaços para se praticar desporto, acho que este evento é de enorme importância. Principalmente para as crianças terem a possibilidade de, no mesmo espaço, experimentarem vários desportos que não estão ao alcance delas no dia a dia", referiu o técnico ao nosso jornal, enquanto o resto da família tratava de organizar o ‘programa das festas’.Como o futebol é a sua vida, os primeiros passos foram dados em direção aos pontos nos quais o desporto-rei se apresentava aos mais jovens. Já junto às balizas que permitiam a possibilidade de marcar golos a ‘Rui Patrício’, guarda-redes titular da Seleção Nacional, e medir a velocidade do remate, começou de imediato a dar algumas dicas a umas crianças que estavam na fila, que ouviram o antigo craque dos relvados com muita atenção. Depois, o próprio testou os seus atributos e disponibilizou-se para tirar algumas ‘selfies’ com as pessoas que o solicitavam.Mas, para Rui Jorge, o facto de ter tantas modalidades à disposição é o que realmente o cativa nesta iniciativa, pensando, igualmente, nos seus filhos. "Apesar de eu estar diretamente ligado ao futebol, tenho um passado com muito desporto, assim como familiares que praticaram outros desportos. Gosto de várias modalidades. Para mim, é muito importante dar aos meus filhos o acesso a tantas modalidades", salientou, antes de deixar uma mensagem para todos os presentes: "Acima de tudo, que pratiquem desporto e que se divirtam bastante ao fazê-lo."