Record Challenge Park: Trazer o golfe para todos

Faltam quatro dias para o Record Challenge Park e ultimam-se os preparativos para um dia que se pretende muito especial, rodeado das mais diferentes modalidades. Estão à sua disposição, e da sua família, para experimentar os mais diversos desportos, coletivos ou individuais. E porque não ajudarmos a desmistificar certos ‘preconceitos’ sobre alguns desportos, que acabam por afastar as pessoas? Vejamos o caso do golfe, por exemplo. Caro? Aborrecido? Só para bolsas elevadas? Venha tirar as suas conclusões, pegue num ferro e experimente o seu ‘drive’, no nosso ‘green’ no Estádio 1º de Maio, no Inatel, já este sábado.

"O golfe é muito divertido, inserido num conjunto de valores essenciais para o desenvolvimento das pessoas", começou por explicar Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, parceiro do nosso jornal nesta iniciativa que cumpre este sábado a sua 4ª edição. "Temos muito gosto em nos associar a uma marca como o Record, há muitos anos que oferece um palco privilegiado para dar destaque ao nosso desporto. Atingimos públicos diferentes, de todos os estratos socioeconómicos. O golfe não é só para velhos nem para classes sociais financeiramente mais elevadas. É para ser praticado por todas as pessoas e, graças ao nosso trabalho, já é possível encontrar instalações de golfe a preços muito acessíveis. Por isso, o Record Challenge Park é uma iniciativa muito importante", garantiu o líder federativo.

"Queremos alterar a perceção da nossa modalidade, muitas vezes pensada de forma errada, com estigmas negativos. E sábado teremos ocasião de partilhar o espaço com modalidades com uma projeção maior e mostrarmos que é um desporto para todos", frisou do dirigente, garantindo: "Temos tido um crescimento significativo entre os mais jovens e a aposta é para continuar."

O desafio está lançado. Portanto, desafie-se, e à sua família, com a abertura das portas agendada para as 10 horas, com fecho às 19h, no nosso palco desportivo de excelência e proporcione novos momentos de lazer e diversão a quem lhe é mais próximo. Quem sabe, não poderá dar início à história de um futuro campeão?