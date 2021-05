Record Lisboa Fit: 40 pessoas cortaram a fita

Cerca de quatro dezenas de pessoas cortaram a fita e apadrinharam, ontem, o início do Record Lisboa Fit Multicare Vitality, iniciativa que vai promover o exercício ao ar livre em três espaços de treino na capital. O sol, que tem andado escondido nos últimos dias, decidiu aparecer no primeiro dia e ajudou a abrilhantar ainda mais a aula de Johnny Oliveira, que decorreu no parque de Jogos 1º de Maio, em Alvalade, local que irá acolher as restantes atividades até sexta-feira.

“As pessoas estão com menos capacidade cardiovascular, não aguentam tanto o exercício. Mesmo sendo uma aula de HIIT, de alta intensidade, notei que já estavam a sentir dificuldades na fase do aquecimento. Tiveram que começar a gerir o esforço muito cedo”, resumiu o personal trainer, a Record, louvando ainda o caráter da iniciativa. “O exercício é fogo de vida. Ajuda as pessoas a estarem mais ativas e saudáveis. Faz bem ao corpo e à mente”.

A participação é livre, mas com inscrição obrigatória em http://lisboafit.record.pt/ de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.