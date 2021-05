Record Lisboa Fit: segundo dia trouxe zumba

Depois do ótimo arranque do Record Lisboa Fit Multicare Vitality, seguiu-se, ontem, mais um dia de atividade física ao ar livre no Inatel, em Alvalade. A adesão do primeiro dia repetiu-se, com algumas dezenas de pessoas a exercitarem o corpo. O dia foi marcado por uma aula de zumba, orientada pela alemã, Ricarda Sauer. "Foi espetacular. As pessoas aderiram. Espírito livre, boa vibração, foi tudo aquilo que se pede numa aula de zumba" confessou ao nosso jornal.

A professora de zumba, que se encontra em Portugal há seis anos, reforçou a importância da iniciativa e relembrou que é uma ótima opção para quem ainda não se sente confortável em frequentar ginásios, nesta fase de desconfinamento. "É uma excelente opção. Treinam e respiram ar puro." Ricarda Sauer incentiva à participação de todos, com uma garantia convidativa: " Ninguém sai de uma aula de zumba sem estar alegre e de bem com a vida."

A participação nestas iniciativas é livre, mas com inscrição obrigatória em http://lisboafit.record.pt/ de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.