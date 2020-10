Red Bull BC One E-Battle decide-se este sábado

Chegou o dia da grande final do Red Bull BC One E-Battle, o campeonato de breakdance que reúne os melhores do Mundo na especialidade e que este ano, devido à pandemia de Covid-19, teve de se adaptar às circunstâncias especiais do momento. Realizada em ambiente totalmente online, a final decorre este sábado, colocando frente a frente os oito melhores nas rondas de qualificação, numa luta final na qual estarão presentes os b-boys The Wolfer (Áustria), Tawfiq (Holanda), Gun (Rússia) e Jamal (Rússia) e as b-girls Madmax (Bélgica), Yell (Coreia), Art (Rússia) e Nadia (Rússia).





Foram estes os oito nomes que mostram mais capacidade ao longo das várias rondas de qualificação, num processo que se iniciou em agosto e que, a pouco e pouco, foi reduzindo o 'pelotão' até estes derradeiros candidatos ao topo. Agora tudo se decidirá, conforme dissemos no sábado, a partir das 21 horas (hora de Lisboa), num evento que contará com transmissão na Red Bull TV, na página Red Bull BC One no Facebook ou ainda no canal oficial da competição no YouTube.