Red Bull BC One E-Battle: português entre os 64 melhores

O português Manuel Cruz, mais conhecido como B-Boy Found Kid, foi um dos 64 escolhidos na primeira triagem efetuada na Red Bull BC One E-Battle, a maior competição online de breakdance do Mundo, que nesta primeira fase reuniu mais de 800 candidatos de 105 países. Natural da Maia, o português de 25 anos destacou-se entre o longo rol de candidatos, convencendo o júri composto pelos b-boy's Aslan (Rússia), Lilou (França) e a b-girl AT (Finlândia) a selecionarem-no para a segunda ronda, onde a missão passará uma vez mais gravar em vídeo uma performance convincente para tentar avançar para a ronda seguinte.





"Para o Top32, vou fazer o meu melhor, estou a treinar para isso, para ser o melhor. Vou expressar-me e espero que corra bem. Vou confiar em mim e vou fazer a minha cena", declarou Manuel Cruz, que na próxima ronda terá como adversários nomes de referência como o B-Boy norte-americano Dosu, o B-Boy cazaque Killa Kolya e a B-Girl colombiana Luma. Desse lote sairão os 32 que avançam para a ronda seguinte, estando o anúncio dos escolhidos marcado para 16 de setembro.16/09| anúncio TOP 3228/09| anúncio TOP 1610/10| Competição LIVE #1 TOP 16 B-Boys & B-Girls17/10| Competição LIVE #2 TOP 8 B-Boys & B-Girls . Quartos de Final24/10| Competição LIVE #3 TOP 4 B-Boys & B-Girls . Semi Final \\ TOP 2 . Final Mundial