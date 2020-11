Red Bull BC One: grande final é este sábado em Salzburgo

Depois de uma fase de qualificação feita em ambiente online devido ao contexto de pandemia, o Red Bull BC One vai conhecer este sábado o seu campeão de 2020, no primeiro evento disputado de forma presencial na atual temporada. Será no emblemático Hangar 7 do aeroporto de Salzburgo, na Áustria, que os maiores craques do breakdance se enfrentarão, numa grande batalha na qual estarão presentes oito B-Boys e oito B-Girls.





Com transmissão à escala global através do site da Red Bull , a grande final do Red Bull BC One terá início às 19 horas de sábado.