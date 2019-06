Red Bull Cliff Diving: Rhiannan Iffland e Gary Hunt vencem nos Açores

A australiana Rhiannan Iffland e o britânico Gary Hunt venceram este sábado a etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving, realizada no ilhéu de Vila Franca do Campo, em Ponta Delgada.A australiana confirmou a sua boa forma e alcançou a quarta vitória em outras tantas etapas na presente temporada, ao registar um total de 328.8 pontos, à frente de Jessica Macaulay (304.7) e Lysanne Richard (298.3).Quanto a Gary Hunt, também reforçou a sua liderança no campeonato, ao vencer com 420.6 pontos, mais 3.1 do que Jonathan Paredes, atleta mexicano com o qual lutou até ao último segundo. No derradeiro lugar do pódio ficou Andy Jones, com 375.45.(Em atualização)