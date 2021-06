Red Bull Cliff Diving World Series regressa com surpresas e confirmações

Está de volta o Red Bull Cliff Diving World Series. Este ano sem passagem pelos Açores, por conta de um calendário reduzido devido à pandemia, o campeonato de saltos para a água mais radical do Mundo teve o seu início este fim de semana, com uma primeira ronda disputada nas escarpas de São Rafael, na Riviera francesa, que serviu tanto para confirmar a qualidade de algumas figuras históricas, mas também para mostrar alguns talentos para o futuro.





A surpresa e a revelação surgiu na prova masculina, com o 'wildcard' romeno Catalin Preda a levar a melhor sobre toda a concorrência, à frente do britânico Gary Hunt e do compatriota Constantin Popovici."Estou muito feliz por esta vitória, sobretudo depois de passar um longo período de preparação e incerteza. Sei que sou apenas um convidado, mas nesta competição partimos todos do zero e a minha prestação falou por si", disse o vencedor da etapa gaulesa.Já na prova feminina... foi mais do mesmo. Campeã em título, a australiana Rhiannan Iffland somou a oitava vitória consecutiva, acabando à frente do duo canadiano composto por Molly Carlson e Jessica Macaulay.Cumprida a primeira etapa, o campeonato volta à ação dentro de um mês, agora com uma ronda em Oslo, na Noruega, com 24 atletas à partida para o segundo evento do ano.12 junho | São Rafael, FRANÇA14 agosto | Oslo, NORUEGA28 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA12 setembro | Downpatrick Head, IRLANDA26 setembro | Polignano a Mare, ÍTALIA16 outubro | Baku, AZERBAIJÃO1º Catalin Preda (Roménia), 446.70 pts2º Gary Hunt (Grã-Bretanha), 429.35 pts3º Constantin Popovici (Romémia), 400.40 pts4º Carlos Gimeno (Espanha), 387.00 pts5º Alessandro De Rose (Itália), 365.60 pts6º Andy Jones (EUA), 348.70 pts7º David Colturi (EUA), 346.50 pts8º Michal Navratil (Rep. Checa), 338.65 pts9º Oleksiy Prygorov (Ucrânia), 301.20 pts10º Nathan Jimerson (EUA), 285.75 pts1º Rhiannan Iffland (Austrália), 376.45 pts2º Molly Carlson (Canadá), 313.30 pts3º Jessica Macaulay (Canadá), 300.55 pts4º Maria Paula Quintero (Colômbia), 287.35 pts5º Xantheia Pennisi (Austrália), 284.40 pts6º Eleanor Smart (EUA), 281.20 pts7º Anna Bader (Alemanha), 257.95 pts8º Yana Nestsiarava (Bielorrússia), 257.60 pts9º Iris Schmidbauer (Alemanha), 219.65 pts10º Ginni Van Katwijk (Holanda), 219.55 pts