Red Bull Dance Your Style de regresso a Portugal

Está de volta o Red Bull Dance Your Style, o torneio internacional que procura encontrar os novos talentos do Mundo da dança e que contará com passagem por Portugal. O nosso país estará representado na Final Mundial, mas até lá há ainda um longo processo a seguir, a começar pela qualificação para a Final Nacional, que decorrerá a 3 de julho, na Gare do Oriente, em Lisboa.





Começando pela ronda de qualificação, será apenas realizada em ambiente online, estando o período de inscrições aberto entre 7 a 18 de junho. Feitas as audições online, será hora de um júri de três elementos com reconhecida reputação no meio das danças urbanas avançar para a sua decisão, tendo como objetivo escolher os 16 melhores, que em julho estarão na decisão nacional, de onde sairá o representante luso para a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2021, com 30 países representados, num destino a anunciar brevemente.Na Final Nacional, refira-se, os 16 finalistas vão competir num formato inovador, enfrentando um conjunto de rondas um para um, até à batalha final, ficando a cargo do público presente a escolha de qual dos bailarinos avança para a fase seguinte. O evento terá acesso livre, de acordo com as limitações do espaço.