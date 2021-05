Regresso do público não é obstáculo para José de Sousa na Premier League de dardos

O regresso do público aos torneios de dardos da Professional Darts Corporation (PDC), segunda-feira, na Premier League, não será um obstáculo para José de Sousa, disse este sábado à agência Lusa o jogador português do World Tour.

O jogador natural da Chamusca disputa uma vaga nos 'playoffs' da Premier League, em Milton Keynes, nos arredores de Londres, em quatro noites que vão voltar a contar com público na sala, a partir de segunda-feira, pela primeira vez em mais de seis meses nos torneios da PDC.

"Quando jogava nas máquinas não estava habituado a ter tanta gente, era sobretudo nas finais. Na PDC há muito mais gente atrás, tanto a favor como contra. Mas, neste longo período que tivemos sem público, acabei por conseguir coisas grandes e conquistar fãs. Isso vai ajudar-me bastante e já não vou ficar tão nervoso, pois acredito que estará também muita gente na sala a puxar por mim", disse José de Sousa.

A lotação será limitada e todos os espetadores terão de preencher um formulário sanitário antes da entrada no recinto, que lhes dará um 'certificado verde' de acesso à sala de espetáculos, além de autorizarem que seja medida a temperatura corporal.

Sousa segue no quarto lugar da classificação da Premier League, com 14 pontos em 12 partidas disputadas, posição que precisa, pelo menos, de manter para assegurar um lugar na fase de eliminatórias, designada por 'play-offs', que terá lugar na sexta-feira.

Nas três 'janelas' competitivas anteriores do torneio, José de Sousa somou cinco vitórias, quatro empates e três derrotas nos jogos disputados 'à melhor' de 12, que o colocam no quarto lugar, com os mesmos 14 pontos que o quinto, Jonny Clayton.

Agora, segue-se "uma semana muito dura", entre segunda e quinta-feira, uma vez que irá enfrentar nada menos que todos os três primeiros classificados, além do próprio Clayton, rival direto no objetivo de assegurar o 'passaporte' para as meias-finais.

Na segunda-feira, Sousa defronta Dimitri Van den Bergh (terceiro, 15 pontos), antes de encontrar Jonny Clayton (quinto, 14 pontos) no dia seguinte, Michael van Gerwen (primeiro, 17 pontos) na quarta-feira e Nathan Aspinall (segundo, 15 pontos) na quinta-feira, último dia antes dos 'play-offs'.

"Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me classificar. Nos dardos tudo é possível e, se chegar aos 'play-offs', ainda mais. Seria algo muito importante para mim", assumiu.

Para alcançar o objetivo, Sousa acredita que basta "ganhar dois" dos quatro jogos que lhe faltam, mas "o importante é pontuar" no máximo de jogos possível.

Na Premier League, a vitória vale dois pontos, o empate contabiliza um e a derrota não dá direito a qualquer pontuação.

O português acredita que pode conseguir pontuar contra "Dimitri [Van den Bergh], [Nathan] Aspinall e Jonny Clayton", ao passo que o desfecho do encontro com o líder da competição, Michael van Gerwen, é uma incógnita.

"Não seria a primeira vez que lhe ganhava, mas depende das circunstâncias. Ele é um jogador que gosta muito de 'picar' os adversários, mas comigo fica um bocadinho mais nervoso desde que viu que dei um 'salto' e consegui manter-me regular. Por isso, é um jogo onde tudo pode acontecer", analisou.

A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis 'wild cards' escolhidos pela organização, entre os quais se encontra o jogador português.

José de Sousa ocupa, atualmente, o segundo lugar da Ordem de Mérito Pro Tour, com 80 mil libras conquistadas nos torneios da PDC ao longo do último ano, a apenas 8 mil libras do líder deste ranking, Joe Cullen, que não disputa a Premier League.

Na Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos e determina a manutenção do cartão do World Tour, Sousa segue em 11.º lugar, com 330 mil libras, a apenas 4.750 de Nathan Aspinall, adversário que defronta na quarta-feira e fecha o 'top 10' desta tabela.