Ricardo Brancal e Marta Carvalho são os campeões nacionais de slalom gigante

Os atletas Ricardo Brancal e Marta Carvalho sagraram-se hoje campeões nacionais de esqui alpino na disciplina de slalom gigante, numa prova realizada na Estância da Serra da Estrela, com condições atmosféricas adversas.

O nevoeiro, a reduzida visibilidade e as condições da neve, muito mole, obrigaram a adiar, para data a anunciar, o campeonato nacional de slalom.

Na competição hoje disputada, Ricardo Brancal, do Clube Nacional de Montanhismo, venceu as duas mangas e terminou com margem folgada, três segundos de vantagem.

O covilhanense de 25 anos completou a prova em 46,824 segundos, sendo mais rápido do que Diogo Vasconcelos, atleta individual, que fez 49,107 segundos, e Gustavo Tavares, do Ski Clube de Portugal, terceiro classificado, com um tempo de 51,680 segundos.

Marta Carvalho, de 17 anos, natural de Santarém e atleta do Ski Clube de Portugal, foi também a melhor nas duas descidas e conquistou o primeiro título sénior, com um tempo de 52,736 segundos, à frente da colega de equipa Bárbara Silva, que terminou em 53,726 segundos, e da individual Maria da Luz Vasconcelos, a terceira mais rápida, com um tempo de 55,829.

Ricardo Brancal, a competir próximo de casa, manifestou-se satisfeito por se voltar a realizar o campeonato nacional, passados três anos, por estar "rodeado de família e amigos" e acentuou ter feito uma prova "bastante tranquila".

"Foi uma questão de gerir a visibilidade e a trajetória. Não valia a pena arriscar mais", sublinhou o campeão nacional de slalom gigante, em declarações à agência Lusa.

Após vários títulos nos escalões de formação, Marta Carvalho vincou a satisfação por conquistar o primeiro lugar do pódio em absolutos.

"As condições eram adversas. Além da péssima visibilidade, estava muito nevoeiro, estava vento, frio e a neve não estava rápida, mas para mim correu bem. Este era um dos meus objetivos e dá-me mais motivação para continuar a trabalhar", referiu a vencedora.

Apesar da reduzida visibilidade, o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Farromba, disse terem conseguido assegurar as condições de segurança exigidas para organizar a prova, enalteceu a competição "participada, com atletas de muitas idades" e o regresso do campeonato nacional.

"Voltámos muito bem, com uma grande festa do esqui. Esperamos ainda esta época fazer o slalom, que vai depender das condições atmosféricas, e o campeonato nacional de snowboard. Hoje, era muito difícil fazer as duas provas no mesmo traçado, porque a neve está muito mole e já seria difícil garantir as condições de segurança", enfatizou Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.