Ricardo José já formalizou candidatura à Confederação do Desporto de Portugal

Ricardo José já formalizou a candidatura às eleições da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), que decorrem no próximo dia 13 de novembro, na sede da instituição em Algés.Ricardo José apresenta-se a estas eleições com o objetivo de transformar a realidade em que o desporto nacional se encontra. "Com a confiança de quem apresenta uma equipa altamente qualificada, com muita experiência e com capacidade e vontade de virar a página e assumir a Confederação do Desporto de Portugal como a organização central para transformar a realidade em que o desporto atualmente se encontra imerso. A CDP foi fundada para ser a voz das federações e do movimento desportivo, mas também para ser um apoio a toda a estrutura desportiva que faz o país mexer e avançar diariamente, de um modo muito mais estruturante, que a perceção pública e política reconhece. Cabe à CDP contribuir efetivamente para transformar a atual realidade desportiva do nosso país e nós acreditamos que esta candidatura é a que melhor se encontra preparada para tal", refere Ricardo José.Ricardo José, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, foi membro da direção da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas durante 8 anos e vice-presidente da União Ibero Americana de Atividades Subaquáticas durante 12. Tem junto com ele, como candidatos à direção, Pedro Silva, atual presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, Marta Bastos, Jorge Gabriel, o conhecido apresentador da RTP, Paula Gomes, secretária-geral da Federação Portuguesa de Corfebol, José Carvalho, Rita Santos Rocha e Cesaltina Conceição, Presidente da Federação Portuguesa de Petanca.Integram ainda a lista de candidatos aos vários órgãos, nomes como Alexandre Mestre, ex-Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Bernardino, presidente da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto e membro do Conselho Económico e Social, José Fanha Vieira, ex-vice-presidente do Instituto do Desporto de Portugal, Celso Manata, magistrado do Supremos Tribunal de Justiça, Paula Castro, árbitra no TAD, ex-atleta internacional de andebol.Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do COP, que se demitiu do cargo para assumir a presidência do Instituto Nacional de Desporto, antecessor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).Para além de Ricardo José, há mais três candidatos. Daniel Monteiro, ex-presidente da FADU, João Paulo da Rocha, antigo presidente da Federação de Ginástica de Portugal, e Filipa Godinho, pró-reitora da Universidade de Coimbra.O ato eleitoral vai decorrer em 13 de novembro na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, entre as 12:30 e as 18:30, naquele que é o único ponto da ordem de trabalhos desta Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais.