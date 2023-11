Ricardo José quer construção de um novo rumo para o desporto português

A candidatura "Compromisso com o Desporto", liderada por Ricardo José, coloca-se com determinação para reposicionar a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) como entidade central na construção de um novo rumo para o desporto português, nas eleições à presidência agendadas para 13 de novembro.Ricardo José coloca o foco da candidatura na certeza de que tem todas as condições para representar todas as federações desportivas portuguesas e com elas construir soluções para os diferentes problemas diagnosticados no setor do desporto.A candidatura liderada por Ricardo José centra a sua estratégia em três pilares:1 - A valorização política do desporto (assumindo uma posição efetiva de representação das federações desportivas; intervindo na política desportiva nacional, contribuindo definitivamente para a criação de uma agenda do desporto português na estruturação de um plano estratégico integrado de desenvolvimento do desporto; liderando o caminho para a reformulação do estatuto do dirigente desportivo voluntário);2 - Fiscalidade e Financiamento (assumindo a urgência de se reformular o atual modelo de financiamento, quer no que concerne ao reforço do investimento decorrente do orçamento de Estado, quer ao nível da potenciação das verbas decorrentes dos Jogos Sociais, quer ao nível da reformulação da política fiscal associada à prática desportiva, quer mesmo a outros níveis).3 -Apoio ao movimento associativo federado (assumindo as condições estruturais que permitam gerar valor junto de todas as federações, quer ao nível do apoio direto prestado por gabinetes técnicos e operacionais, quer ao nível das redes colaborativas, quer ainda ao nível de plataformas dedicadas a melhorar a capacidade de resposta e de governança das organizações desportivas federadas).Ricardo José reforça que esta candidatura já está a trabalhar nos três eixos de ação estratégica, sendo prova disso a criação dos gabinetes operacionais, os quais se dedicam a gerar soluções e compromissos de ação que em muito vão contribuir para a melhoria da qualidade de governança das federações, como inclusivamente para a valorização do desporto como sector essencial de desenvolvimento do país.De acordo com Ricardo José, a candidatura Compromisso com o Desporto "continua a capitalizar apoios e sentimos que vamos mudar o rumo da liderança da CDP, a qual tem de assumir o seu papel e a sua missão no desporto português".Recorde-se que há três listas às eleições de 13 de novembro: Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Filipa Godinho, Pró-Reitora para o Desporto na Universidade de Coimbra, e o ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro.