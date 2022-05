Rui Bragança renova contrato com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O olímpico Rui Bragança renovou contrato com o Benfica, já a pensar nos Jogos de Paris'2024 e quando se prepara para competir, a partir de quinta-feira, nos Europeus de taekwondo, informou o clube.

"Esta renovação significa muito! É um voto de confiança enorme por parte do Benfica, significa continuar a pensar em Paris 2024. É super importante", assinalou o atleta, de 30 anos, que se encontra ligado ao clube 'encarnado' desde 2006.

Rui Bragança, que foi medalha de ouro nos Europeus de Baku2014 e Montreux2016, e também nos Jogos Europeus em Baku, em 2015, na categoria de -58 kg, prepara-se para competir nos Europeus em Manchester em -63 kg.

"A curto prazo é o Europeu [entre quinta-feira e domingo]. Vou competir em -63 kg, não há diretas, os adversários são novos, não me conhecem. É dar o máximo, combate a combate! A longo prazo é a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, depois sair do taekwondo em beleza e quem sabe com uma medalha ao peito", disse o atleta, em declarações à BTV.

Bragança competiu em dois Jogos Olímpicos, tendo sido nono classificado no Rio de Janeiro2016 e 11.º em Tóquio2020.