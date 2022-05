Rússia e da Bielorrússia excluídas do Mundial de hóquei no gelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleções de hóquei no gelo da Rússia e da Bielorrússia foram excluídas do campeonato Mundial de 2023 devido à invasão militar à Ucrânia, anunciou esta sexta-feira a federação internacional da modalidade.

Durante o seu congresso anual, que decorre em Tampere, a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) confirmou também que o Mundial de 2023, cuja realização em São Petersburgo, na Rússia, já tinha sido retirada em abril passado, vai decorrer na Finlândia e na Letónia.

Em 26 de abril, a IIHF retirou à Rússia a organização do evento em 2023, depois de já ter proibido a participação das seleções da Rússia e da Bielorrússia no Mundial deste ano, que termina no domingo, na Finlândia.

A Rússia, uma das grandes potências da modalidade, bastante popular no país, e pentacampeã mundial, somará assim duas ausências consecutivas de todas as competições.

O Mundial de juniores que deveria realizar-se no próximo ano nas cidades russas de Novosibirsk e Omsk foi transferido para o Canadá.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.