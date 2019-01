Rússia justifica atraso na entrega de dados antidoping por "problemas logísticos"

O governo russo explicou esta quarta-feira que o atraso na entrega dos dados do laboratório de análises de Moscovo, exigido pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), se deve a "problemas logísticos".A AMA exigiu que a agência nacional russa, a Rusada, facultasse o acesso aos dados até 31 de dezembro de 2018 e, como o prazo estabelecido não foi respeitado, a Rússia, acusada de doping generalizado entre 2011 e 2015, arrisca novas sanções."Os dados requeridos já estão prontos, há vários dias, para serem entregues [à AMA], mas houve, de facto, algumas divergências na exportação dos mesmos, do ponto de vista técnico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.A explicação do Kremlin ocorre na véspera da chegada de três técnicos da AMA à Rússia, para aceder aos dados do laboratório de análises de Moscovo, depois de uma primeira tentativa falhada em dezembro de 2018.O comité executivo da AMA não tomará qualquer decisão sobre possíveis sanções até à reunião agendada para os dias 14 e 15 de janeiro, especialmente se a nova missão na capital russa for bem-sucedida.Em setembro de 2018, a AMA levantou a suspensão do laboratório russo, decretada no final de 2015, mas para que a decisão seja efetiva, precisa de receber os dados de controlos antidoping efetuados por Moscovo entre 2011 e 2015.O caso remonta ao escândalo levantado pelas revelações do relatório do jurista canadiano Richard McLaren, que descobriu uma rede destinada a forjar resultados de controlos que envolvia membros do Estado russo.Esta situação levou à exclusão do atletismo russo dos Jogos Olímpicos Rio2016 e dos Mundiais de atletismo de 2017, além da participação sob bandeira neutra nos Jogos de Inverno PyeongChang2018.Se a AMA não tiver acesso às amostras na posse do laboratório moscovita, as sanções podem ir até à proibição de atletas russos em novos Jogos Olímpicos, desta feita em 2020, no Japão.