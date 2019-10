Rússia responde oficialmente às acusações da Agência Mundial Antidoping

A Rússia respondeu esta terça-feira por carta e dentro do prazo exigido às acusações da Agência Mundial Antidoping (AMA) sobre a suposta manipulação de provas de doping do laboratório de Moscovo."Em 8 de outubro foi remetida uma carta em nome da AMA em resposta às perguntas dirigidas ao ministério e à RUSADA (agência russa antidoping) sobre a base de dados do laboratório antidoping de Moscovo", informou Pável Kolobkov, ministro do desporto, em comunicado.O governante russo precisou que as respostas às 31 perguntas da AMA resultaram em quase 100 páginas e "foram preparadas por peritos russos no âmbito das tecnologias de informação"."Os peritos deram resposta a todas e cada uma das perguntas. No fim de outubro deverá haver uma reunião em Lausana com a participação de peritos e das partes implicadas. Estamos convencidos de que cumprimos com todas as exigências", reforçou.Menos confiante, o diretor executivo da RUSADA assumiu, horas antes, esperar "restrições significativas" para todo o desporto russo, face à alegada adulteração dos dados entregues à AMA."O que é que a AMA vai fazer? Será rigorosa. É uma questão de reincidência, uma repetição, e com os mesmos métodos de sempre. Temos muito poucas hipóteses de sair ilesos, pois as mudanças na base de dados foram feitas à mão", disse à AP Yuri Ganus.Entre outras coisas, a AMA deseja saber sobre a razão para vários dados terem sido aparentemente alterados, com evidências claras a serem apagadas seletivamente.Se a AMA considerar que se trata de um novo esquema de encobrimento por parte da Rússia, em relação a dados que estavam sob custódia do Estado, as sanções podem vir a ser ainda mais pesadas.O ministro do desporto destacou a vontade de "continuar a cooperar" para que esta situação seja ultrapassada e não coloque em causa a participação da Rússia em Tóquio2020.A AMA acedeu ao laboratório de Moscovo no princípio do ano e tinha até 30 de junho para reexaminar os indícios de dopagem que levantaram suspeitas, o último passo para e reabilitação do desporto russo.Há um ano, a AMA devolveu a licença à RUSADA, depois de a mesma ter sido suspensa quatro anos antes devido a suspeitas de doping patrocinado pelo Estado.