Rússia revalida título mundial de polo aquático em juniores femininos

A Rússia revalidou, este domingo, o título de campeã mundial de polo aquático em juniores femininos, ao vencer a Holanda por 11-5, na final realizada no complexo de piscinas olímpicas do Funchal, na Ilha da Madeira.

A equipa russa já havia conquistado o 'ouro' na edição anterior, em 2017, na cidade grega de Volos e repetiu o feito, num torneio em que Portugal ficou no 16.º e último lugar, após ter perdido os cinco encontros que disputou.

Nos restantes jogos do dia, a Itália conquistou a medalha de bronze, ao ganhar à Grécia por 9-8, enquanto a Espanha ficou com o quinto lugar, com um triunfo também pela margem mínima (10-9) sobre os Estados Unidos, enquanto a Hungria ficou com o 7.º posto, fruto da vitória diante da China, por 12-7.