Sabia que há wrestling de praia? Chaves recebe em março a 1.ª etapa do circuito mundial

A cidade de Chaves recebe em 29 e 30 de março a primeira etapa da primeira edição do Beach Wrestling World Series, disse esta quarta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras (FPLA), Pedro Silva."Esta etapa em Chaves terá uma grande relevância pois será uma das duas provas [juntamente com a etapa no Brasil] que permitirá a qualificação para o World Beach Games, que se irá realizar nos Estados Unidos este ano, e onde estará em estreia o wrestling de praia", destacou.O dirigente da FPLA adiantou ainda que este ano será implementado o formato de circuito mundial na modalidade tutelada pela United World Wrestling.Com as inscrições ainda a decorrerem, Pedro Silva garantiu que o evento irá envolver perto de três centenas de participantes de diversos países, estando já assegurada a presença de atletas do Japão e Irão, entre outros.Além de uma aposta da FPLA, Pedro Silva explicou que o wrestling de praia é também uma aposta internacional devido à "simplicidade" e capacidade de atrair pessoas, pela sua "fácil compreensão", esperando que a etapa em Portugal permita o apuramento de "mais atletas" para o World Beach Games.A organização da etapa portuguesa estará a cabo da Associação Portuguesa O Samurai, de Chaves, juntamente com a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, com o apoio do município de Chaves.