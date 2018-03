Continuar a ler

"É o caminho de convergência que queremos fazer entre os atletas paralímpicos e olímpicos, naquilo que são as suas bolsas de preparação, nos apoios, nas condições e, desde logo, aos treinadores, aos técnicos que têm que ser dados", começou por referir, à margem da cerimónia.João Paulo Rebelo lembrou que o financiamento é "substancialmente superior", com um aumento de 13,5% no programa olímpico e de 82% no paralímpico, face aos Jogos do Rio2016, esclarecendo, no entanto, que quer assistir a bons desempenhos, mas sem colocar a pressão de medalhas."Eu tenho esta pedagogia de que não devemos reduzir tudo a medalhas. A nossa participação não pode ser avaliada apenas pelas medalhas, tem que ser visto por aquilo que tem sido a evolução e os resultados dos atletas. Evidentemente que os pódios também contam e estão incluídos nos objetivos dos próprios atletas", declarou.Por fim, deixou também uma palavra a todos os que contribuíram para a vertente tecnológica, nomeadamente aos centros de investigação e às empresas."Queremos que neste Tóquio2020 aconteça uma melhor performance. O que hoje estamos aqui a mostrar também é no fundo o que as empresas, as universidades, os centros de investigação têm trabalhado para uma melhor performance desportiva, um melhor desenvolvimento e inovação. A tecnologia está presente em todos os setores de atividade e tem que estar no desporto também", terminou.O contrato-programa de preparação olímpica para Tóquio2020/Paris2024, que compreende o quadriénio 2018-2021, prevê a obtenção de pelo menos duas medalhas nos próximos Jogos.Além das duas presenças em lugares de pódio, o contrato estipula ainda a obtenção mínima de 12 diplomas, ou seja, classificações até ao oitavo lugar, e pelo menos 26 iguais ou acima do 16.º posto.O contrato prevê ainda uma subida das modalidades representadas para 19 (contra 13 em Londres2012 e 16 no Rio2016), e um aumento da presença de atletas femininas, esperando-se que tenham um peso de pelo menos 40% entre os qualificados.Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, Portugal só conquistou uma medalha, de bronze, por intermédio da judoca Telma Monteiro, que foi terceira na categoria de -57 kg.