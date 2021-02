Secretário de Estado do Desporto aponta regresso da formação para o final do verão

Em declarações à SIC, o secretário de Estado do Desporto apontou o regresso da formação para o final do verão.





"Tendo como premissa que no final do verão uma grande parte da nossa população já esteja vacinada, a nossa expectativa é que o desporto possa estar em funcionamento mais ou menos em pleno nessa altura, e refiro-me mais aos escalões de formação, no que é o seu início normal de época, setembro, início de outubro", disse João Paulo Rebelo.