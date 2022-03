Secretário de Estado do Desporto pede quotas femininas no desporto para combater a desigualdade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Olímpico de Portugal (COP) homenageou esta terça-feira 14 atletas olímpicas de diversas modalidades pelo seu empreendedorismo e novas carreiras empresariais, celebrando assim o Dia Internacional da Mulher, na sua sede, em Lisboa.



O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mostrou-se favorável à criação de quotas femininas para combater a desigualdade entre homens e mulheres, designadamente em funções públicas, por exemplo no dirigismo desportivo, entre outros setores.

"Precisamos mesmo de quotas, é verdade, porque, infelizmente, o número ainda não está composto, no sentido de que não seja pela obrigatoriedade e pela imposição que ajudemos a criar alguma igualdade. Seremos todos a favor do mérito, que é importante, mas o mérito não resolve tudo", afirmou.

O governante considerou que Portugal já está "muito além" do que já esteve nestas questões, mas "ainda muito aquém" de onde podia "verdadeiramente estar".

"Efetivamente, continua a haver profunda desigualdade. Por isso se justifica continuarmos no dia 8 de março a frisar esta causa dos direitos da mulher", disse, referindo-se às diferenças salariais entre géneros e à violência, que aflige mais o sexo feminino.

A campeã olímpica dos 10 mil metros em Atlanta1996 e medalha de 'bronze' em Sydney2000, Fernanda Ribeiro, foi uma das várias presentes que apresentou brevemente o seu exemplo.

"É sempre bom ser homenageada. Esta é a primeira vez não como atleta olímpica, mas por ter uma academia. Outras atletas abriram outras empresas. Agora, as minhas medalhas de ouro são 80 crianças que estão na academia e as outras pessoas -- até aos 76 anos", regozijou-se a antiga fundista.

O presidente do COP, José Manuel Constantino, enalteceu a inspiração que as 14 homenageadas constituem para "outros atletas -- homens e mulheres -- que, terminando as carreiras desportivas, procuram ir à luta e afirmar-se, neste caso concreto, na área da construção de negócios".