Seis áreas para relançar o desporto em Portugal

São seis as áreas de intervenção para relançar o desporto em Portugal após a pandemia da Covid-19. O estudo encomendado pelo Comité Olímpico de Portugal recomenda como prioridade intervenções nos seguintes parâmetros:- Alinhamento estratégico;- Financiamento;- Profissionalização e recursos;- Participação;- Inovação e criação de valor;- Integridade e responsabilidade social;O estudo foi apresentado esta manhã no Centro Cultural de Belém na presença de uma vasta plateia onde se incluem dirigentes do Comité Olímpico de Portugal, presidentes de federações, outros dirigentes desportivos, patrocinadores, Comissão de Atletas Olímpicos, entre outros."O desporto é muito importante na formação de qualquer ser humano. Vai ser uma das áreas onde vão surgir novas oportunidades de trabalho; pode ter uma valorização direta na economia", sublinhou Francisco Assis, presidente do Conselho Europeu Económico e Social, que fez igualmente uma intervenção.Este estudo segue-se a um outro, o impacto da pandemia no setor, cujos problemas ja estão identificados, mas que devem ser sempre relembrados. A quebra de investimento/patrocínios afetou organizações, federações mas também atletas e sobretudo os trabalhadores independentes.Coube a José Manuel Constantino, presidente do COP, encerrar e cerimónia, frisando que os problemas do desporto português são transversais ao resto da sociedade , dando como exemplo "a precaridade no emprego", sendo necessário "captar investimento", reconhecendo porém que para o setor do desporto é uma tarefa mais complicada.