Seleção de polo aquático feminino perde com a Croácia na qualificação para Europeu

A seleção portuguesa de polo aquático feminino perdeu, este sábado, por 14-13 com a Croácia no primeiro jogo dos 'play-offs' de qualificação para o Europeu2020, disputado no completo de piscinas do Jamor.A formação portuguesa, que perdeu pelos parciais de 3-2, 4-4, 2-4 e 4-4, volta a defrontar a Croácia em 26 de outubro, no segundo jogo dos 'play-offs'.O selecionador de Portugal, Miguel Pires, afirmou que a equipa está na discussão e considerou que Portugal "foi penalizado com faltas de ataques sucessivas"."Vamos à Croácia para discutir o resultado e conquistar a passagem à fase final. Apesar de termos estado concentrados no jogo, e termos conseguido controlar a parte emocional, tivemos alguns momentos menos bons no terceiro período que permitiu à equipa croata passar para a frente do marcador", disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Natação.