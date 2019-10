Seleção de polo aquático masculino falha presença no Europeu de 2020

A seleção portuguesa de polo aquático masculino ficou afastada, este sábado, da fase final do Europeu2020, ao perder com Malta, por 12-10, no segundo jogo do Grupo C da fase de apuramento.





A equipa lusa, que no primeiro jogo do grupo foi derrotada pela Roménia por 15-7, perdeu hoje pelos parciais de 6-4, 3-1, 3-4 e 0-1.As seleções da Roménia e de Malta, que juntamente com Portugal formavam o Grupo C, garantiram presença na fase final do Europeu.