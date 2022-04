Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seleção de squash vai disputar sétimo lugar do Europeu da segunda divisão Derrota por 2-1 com a Dinamarca leva a jogo com a Polónia no sábado





• Foto: Federação Portuguesa de Squash