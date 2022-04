Seleção feminina de squash ambiciosa no primeiro Europeu no estrangeiro

A seleção feminina de squash assume à Lusa a ambição de subir à segunda divisão europeia da modalidade, no Europeu que se vai realizar em Ljubljana, de 20 a 23 de abril, numa participação inédita no estrangeiro.

Será a primeira vez que a equipa feminina de Portugal participa num Europeu disputado fora de solo nacional, com o aliciante extra de procurar uma subida de divisão que lhe traria outro nível competitivo.

Para a prova estão convocadas Catarina Nunes, Mariana Martins e Sofia Aveiro Pita, em busca de um lugar nos dois primeiros, que dão acesso à segunda divisão.

Adiado de 2020 para 2021, e depois cancelado, o Europeu vai decorrer finalmente este mês em Ljubljana, após Portugal ter alcançado um quarto lugar em 2019, em Lisboa, quando pôs fim a uma ausência de décadas de participação feminina a este nível.

Catarina Nunes, oito vezes campeã nacional, já tinha estado nesse primeiro momento e agora volta para fazer história, assumindo à Lusa o "enorme orgulho" na participação, na qual há "muito boas hipóteses de subir para a segunda divisão", mesmo com "alguma pressão" em cima do trio que vai participar, além do receio dos efeitos do cansaço.

As portuguesas querem mostrar que há "potencial para estar na segunda divisão europeia", batendo-se "com as melhores equipas da Europa, com atletas que têm melhores condições, apoios, e tudo o mais", fruto de "trabalho duro" e um misto de experiência e talento emergente.

Se Catarina Nunes é, aos 23 anos, uma 'veterana' com 14 anos de experiência, Sofia Aveiro Pita é residente em Inglaterra, onde "vive e trabalha para jogar profissionalmente", um país onde também vive Mariana Martins, a estudar e de olho em "jogar mais e melhor squash".

"Só vamos três, é o mínimo de jogadoras necessárias. Faz com que não exista a possibilidade de alguma de nós descansar. Se fôssemos quatro ou cinco, podíamos substituir em alguns jogos, para alguém descansar. Assim, podemos deparar-nos com algum cansaço, por isso temos feito muito mais trabalho nesse sentido, na parte física", conta a campeã nacional, mestranda em Engenharia Mecânica.

Esta questão, esclarece o selecionador e diretor técnico nacional, Luís Carvalho, deve-se a "limitações financeiras", e a Federação Nacional de Squash levará o possível, tentando por agora que a seleção possa contar "com trabalho de fisioterapia durante o torneio".

Como principais adversárias, Portugal terá Dinamarca e Itália, as duas seleções que desceram de categoria, mas também o regresso da Suécia, uma incógnita que pode complicar as contas, até tendo em conta os dois anos de pandemia de covid-19 que tornaram mais complicado "perceber o que cada jogadora está a jogar", analisa Catarina Nunes.

Em 2019, a seleção mais jovem de todo o Europeu foi quarta classificada e, agora, depois de "uma profissionalização da federação", a ambição só pode ser "a subida de divisão", mesmo que a média de idades continue nos 21 anos.

"É um objetivo realista. Não quer dizer que seja fácil. Temos a Itália e a Dinamarca, que desceram, equipas fortes e mais estruturadas, com histórico de competição que as nossas atletas não têm", admite o selecionador.

O técnico espera que este possa ser um novo momento do caminho "a longo prazo" que tem vindo a ser desenvolvido em prol do squash feminino, de "criar bases constantes, sem subir para descer no ano seguinte".

"O nosso lema é 'vamos com tudo'. O que sair de lá certamente será entrega máxima, um orgulho de representar Portugal", admite.

Também em abril, de 27 a 30, a seleção masculina disputa a segunda divisão do Europeu, em Eindhoven, nos Países Baixos, onde a subida se afigura mais complicada, com duas equipas promovidas e as duas piores despromovidas ao terceiro escalão.

Estão convocados os jogadores Cláudio Pinto, Jorge Monteiro, Pedro Pinto, Rui Soares e Tomás Silva.