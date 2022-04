Seleção feminina de squash sobe à segunda divisão europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de squash garantiu esta sexta-feira a subida à segunda divisão europeia, ao conseguir uma vaga na final do terceiro nível continental da modalidade, em Ljubliana, onde vai defrontar a Dinamarca, no sábado.

Na decisiva meia-final, as lusas bateram a anfitriã Eslovénia, por 2-1, com um total de 114 pontos contra 100 do conjunto de Leste.

Maria Arseniev bateu Nanja Urh pelos parciais de 9-11, 12-10, 11-7 e 11-5, em 44 minutos, enquanto Sofia Aveiro Pita ultrapassou Pika Rupar com 11-2, 2-11, 11-7 e 11-6, em 26 minutos.

Já com o êxito assegurado, Catarina Nunes perdeu ante Nina Kustec pelos parciais de 9-11, 11-7, 10-12 e 6-11, em 39 minutos.

Depois de ter ganho o grupo C, de quatro 'poules', Portugal entrou na disputa dos oito primeiros lugares, tendo batido no desafio anterior a Croácia por igual 2-1.

Os dois primeiros de cada uma das quatro séries avançaram para a discussão das oito seleções mais fortes, sendo que as duas melhores sobem à segunda divisão, o objetivo assumido e agora conseguido pelas portuguesas, que tinham apontado a Dinamarca e a Itália, que ambicionavam regressar à segunda divisão, como principais adversárias.

Adiado de 2020 para 2021, e depois cancelado, este Europeu marca o fim de uma ausência de décadas das portuguesas a competir fora do país, depois do quarto posto em 2019, em Lisboa, com a equipa mais jovem da prova.