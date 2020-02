Seleção nacional de 'sevens' perde os três encontros do grupo no Uruguai

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' perdeu os três encontros da fase de grupos da Challenger Series, no Uruguai, fechando o primeiro dia da competição, na madrugada deste domingo, no último lugar do Grupo A.

Portugal perdeu o desafio inaugural com Tonga (12-26) e sofreu derrotas pesadas com o Japão (0-40) e o Uruguai (7-39), falhando, desta forma, o apuramento para os quartos de final da Taça 'Cup', que determina os primeiros oito classificados do torneio.

A equipa nacional defronta este domingo o México, nos quartos de final da 'poule' de apuramento do nono ao 16.º lugar.

As oito melhores seleções das Challenger Series, que contempla uma segunda etapa no Chile (22 e 23 de fevereiro), qualificam-se para o torneio de apuramento para o circuito mundial de 'sevens' da World Rugby, que se disputa em outubro, em Hong Kong.

A World Rugby Sevens Challenger Series, uma nova competição internacional, foi recentemente lançada para impulsionar o desenvolvimento do râguebi de 'sevens' em todo o mundo.