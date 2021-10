Seleção portuguesa de corfebol estreia-se no Europeu com triunfo sobre a Hungria

A seleção portuguesa de corfebol estreou-se esta segunda-feira nos Europeus da Bélgica com um triunfo por 19-13 sobre a Hungria, em desafio disputado em Antuérpia.

Ao intervalo, Portugal, sexto do ranking mundial, já vencia os magiares, 10.º da mesma classificação, por 10-8.

Luise Costa Ruivo, com sete cestos, e Isabel Almeida, com quatro, foram as melhores marcadoras do combinado luso, enquanto nos húngaros sobressaíram Viktor Bellusz e Tamás Bereniy, ambos com três.

Portugal integra a pool A e na terça-feira defronta a Holanda, que lidera a classificação internacional, terminando esta fase na quarta-feira ante a Inglaterra, oitava.

No outro grupo, competem Alemanha, Catalunha, República Checa e Bélgica.

O corfebol é um desporto com raízes na Holanda em que as equipas são mistas - quatro homens e outras tantas mulheres, uma metade à defesa e outra ao ataque - e o objetivo é conseguir introduzir a bola, semelhante a uma de futebol, no cestro, colocado a 3,5 metros de altura.