Semana Europeia do Desporto regressa com corridas noturnas e atividades em família

A 8.ª edição da Semana Europeia do Desporto (SED), iniciativa da Comissão Europeia coordenada em Portugal pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), vai decorrer entre os próximos dias 23 e 30 de setembro, no Jamor e em Famalicão.No decorrer da próxima semana duas formas de prática desportiva - corrida e caminhada noturna de 5 km e cerca de 32 atividades para praticar em família. Durante este sábado, dia 24, vão estar disponíveis atividades de diversas modalidades como o golfe, judo, atletismo, paddle e surf.Durante a sessão de abertura, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia sublinhou a importância da prática desportiva no dia a dia. "A introdução da prática desportiva no nosso quotidiano e o combate ao sedentarismo, na escola, em família, no emprego, são a melhor forma de projetarmos com sucesso o nosso futuro coletivo. É, por isso, um enorme prazer para mim estar aqui, hoje, a dar o tiro de partida para uma semana que se prevê muito ativa e intensa... e que está aberta a todos os portugueses, sem exceção. A Semana Europeia do Desporto é, sem dúvida, uma iniciativa que merece o nosso aplauso e todo o nosso apoio e carinho", afirmou.Já o Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, relembrou a prática desportiva após a Covid-19. "Depois de dois anos de redução da atividade física devido à pandemia, a 8ª edição da Semana Europeia do Desporto constitui um reforçado apelo para a retoma da prática desportiva e da atividade física, nos clubes, nos ginásios, na rua, no contacto com a natureza, e até em casa ou no local de trabalho. Depende de cada um de nós colocar Portugal no lote dos países fisicamente mais ativos da Europa, e beneficiar do seu impacto positivo, a nível individual e coletivo, no plano da saúde, da economia e da coesão social", destacou.Mais informações aqui