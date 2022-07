Seminário de Ryu Kyu Kobudo Shimbunkan realiza-se no próximo fim de semana

O Seminário de Ryu Kyu Kobudo Shimbunkan, organizado pelo Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho e pela Escola Gojuryu Karatedo Marco Cruz, realiza-se no próximo fim de semana em Portugal.O evento terá lugar no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho e contará com a presença de Kyoshi Dell Hamby 7ºDan, aluno residente no Dojo de um dos mais conceituados Mestres de Kobudo - uma arte marcial de manejo de diversas armas - do Mundo, Hanshi Hiroshi Akamine.