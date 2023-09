Sergey Bubka desmente traição à Ucrânia

Sergey Bubka, referência do desporto ucraniano no salto com vara, veio a público desmentir o alegado fornecimento de combustível aos russos na região ocupada de Donetsk, realçando que nunca seria capaz de trair o próprio país.

"Sempre lutei pela Ucrânia, mas decidiram começar uma campanha para destruir a minha reputação. Eu, como todo o povo ucraniano, tomei a minha decisão: apoiar a Ucrânia e fazer todos os possíveis na luta contra a agressão russa. Não tenho nada a ver com nenhum negócio no território ocupado ", disse o ex-campeão olímpico em 1988. Segundo a ‘Bihus.Info ‘, a empresa de Bubka e do irmão Vasiliy, conhecida como Mont Blanc, está registada nos dois países e terá feito negócios com os russos depois da invasão, algo que até forçou o serviço de segurança ucraniano a abrir uma investigação.

Sergey Bubka, que renunciou ao cargo de presidente do Comité Olímpico da Ucrânia em outubro de 2022, diz que a sua principal prioridade tem sido apoiar o desporto do país no panorama internacional e defendeu que não vai aos territórios ocupados desde 2014: "Nem consegui ir ao funeral da minha mãe este ano."