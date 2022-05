Sérgio Maciel e José Ramalho em segundo lugar na Taça do Mundo de Maratona

Os canoístas portugueses Sérgio Maciel e José Ramalho terminaram, este domingo, no segundo lugar nas corridas longas das provas de C1 e K1, respetivamente, da etapa de Praga da Taça do Mundo de Maratona.

Sérgio Maciel, que no sábado tinha vencido a corrida curta de C1, completou os 26,2 quilómetros da prova em 2:13.18,8 horas, a 3,9 segundos do vencedor, o húngaro Marton Horvath, terceiro classificado no dia anterior, com o checo Jakub Brezina a fechar os lugares de pódio.

José Ramalho, que na véspera tinha sido batido apenas por Mads Pedersen na corrida curta, voltou a ser derrotado pelo dinamarquês, ao concluir a prova de K1 em 2:09.52,7 horas, mais 2.01,4 minutos do que o vencedor, enquanto Alfredo Faria foi oitavo colocado, com 2:12.10,7.

No setor feminino, Maria Gomes foi sexta classificada na prova de K1, com o tempo de 2:12.59,8 horas, a mais de seis minutos da vencedora, a húngara Vanda Kiszli, enquanto Francisco Santos terminou no segundo lugar em juniores, com 1:45.59,1, atrás do checo Filip Jahoda.