Seth Moniz, Ezekiel Lau, Ryan Callinan e Ricardo Christie eliminados em Peniche

Os havaianos Seth Moniz e Ezekiel Lau, o australiano Ryan Callinan e o neozelandês Ricardo Christie são as primeiras baixas do Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, numa ronda de eliminação superada pelos portugueses Kikas e Miguel Blanco.Na primeira bateria do dia, no quadro masculino, o australiano Owen Wright (10,96 pontos) e o português Miguel Blanco (9,87) seguiram em frente, enquanto Ricardo Christie (6,60) despediu-se da Praia dos Supertubos.Depois, o wild card (convidado) norte-americano Crosby Colapinto venceu o segundo heat (12,10 pontos), seguido do italiano Leonardo Fioravanti (11,47), enquanto Seth Moniz (9,66) foi eliminado.Na terceira bateria, o brasileiro Jesse Mendes foi o vencedor (15,90 pontos), seguido do português Frederico Morais (12,76), com Ryan Callinan (11,33) a dizer adeus à competição.No quarto e último heat, o australiano Soli Bailey (13 pontos) superou a concorrência do francês Michel Bourez (10,60) e do havaiano Ezekiel Lau (8,46), que vai para casa mais cedo.Na próxima fase do campeonato, os portugueses vão ter pela frente os três brasileiros mais bem classificados no ranking da Liga Mundial de Surf (WSL).Vasco Ribeiro compete contra Filipe Toledo (número dois) no heat 5, Miguel Blacno defronta Gabriel Medina (líder do ranking) na nona bateria, e Kikas vai enfrentar Ítalo Ferreira (quarto) no 13.º heat da terceira ronda.