SIGA e parceiros media querem promover reformas na integridade do desporto

A Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e os seus parceiros media defenderam esta sexta-feira a necessidade de promover reformas de integridade no desporto que permitam preservar os valores e o papel social, educacional e cultural à escala mundial.

Em comunicado, a organização, liderada pelo português Emanuel Medeiros, destaca a necessidade de "incentivar o movimento desportivo, governos, organizações internacionais, empresas e sociedade civil a assumirem as suas responsabilidades na adoção dos padrões universais SIGA de integridade".

Após uma reunião realizada na terça-feira, a SIGA e os seus parceiros media, entre os quais se inclui a agência Lusa, concordaram na importância de "cooperar para conduzir o desporto e a indústria por este gerada para uma nova fase de governança, baseada na integridade, transparência e responsabilidade púbica".

A SIGA congratulou-se com o trabalho do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 nomeadamente ao nível dos "importantes avanços no campo da integridade desportiva, em particular através da aprovação dos princípios de alto nível de combate à corrupção" mostrando-se bastante satisfeita por as suas contribuições terem sido levadas em conta.

A organização assume a vontade de "colocar pressão sobre as autoridades internacionais e direções desportivas de forma que assumam as suas ações e prestem contas ao nível da gestão".

De forma a implementar "as metas e objetivos" pretendidos, a SIGA e os seus parceiros media querem desenvolver "uma rede orientada para a ação" que será um médio de implementação do Sistema de Integridade Desportiva Classificação e Verificação Independente da Governança.