Skate: Gustavo Ribeiro 4.º na etapa de Roma do Pro Tour

O 'skateboarder' português Gustavo Ribeiro foi este domingo quarto classificado na etapa de Roma do Pro Tour, prova de skate street pontuável para o ranking olímpico.O atleta português, que esteve sempre nas posições cimeiras nas eliminatórias anteriores, acabou por cair para o quarto lugar, com 256.43 pontos, numa prova ganha pelo norte-americano Nyjah Houston, com 276.51, que superou o japonês Sora Shirai, segundo, com 263.36."Infelizmente não consegui entrar nas finais com a minha melhor prestação. Na primeira 'run' falhei a minha última manobra, mas somos todos seres humanos e, infelizmente, não consegui atingir o meu objetivo, que era conseguir pelo menos uma medalha", afirmou no final o atleta português.Gustavo Ribeiro salientou mesmo assim que o quarto lugar "não é o pior resultado do mundo", pois, embora não tenha ficado satisfeito com o mesmo, tinha também como objetivo amealhar pontos para o ranking olímpico."Tinha como objetivo em Roma conseguir ganhar pontos para o circuito olímpico. Continuo em segundo lugar do ranking do mundo, ninguém conseguiu me baixar a posição, agora é focar para a próxima etapa na Suíça, daqui a dois meses. Nada está perdido", concluiu.O francês Aurelien Giraud, que dominou claramente a prova nas diversas eliminatórias, sofreu um percalço hoje e acabou afastado da luta pela vitória, acabando no oitavo lugar, com 65.47.A prova contou para a qualificação olímpica, sendo que as restantes duas etapas de qualificação disputam-se em dezembro, entre os dias 10 e 17, no Japão, e em janeiro, de 14 a 21, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.