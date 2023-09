Skate: Gustavo Ribeiro a um lugar da final do WST Lausana Street 2023

O skateboarder português Gustavo Ribeiro ficou esta sexta-feira a um lugar de integrar os oito finalistas da competição de street do WST Lausana Street 2023, na Suíça.

Com 232,51 pontos na soma dos dois melhores tricks e da melhor run, o luso ficou a cerca de 10 pontos de garantir o último ingresso, agarrado pelo eslovaco Richard Tury, com 242,67.

Gustavo Ribeiro, vice-campeão do mundo este ano, foi dos melhores nos tricks, com 90,39 e 90,98, contudo, uma run abaixo do normal, com 51,14, revelou-se decisiva, pela negativa.

O norte-americano Nyjah Huston entra na final com o melhor registo, nomeadamente 267,71 pontos.

Gabriel Ribeiro, irmão de Gustavo, tinha-se ficado pelos quartos de final, a mesma fase que atingiu Mati Ribeiro, de apenas 13 anos, a melhor entre as raparigas da seleção portuguesa, mais focadas para os Jogos Olímpicos Los Angeles'2028.