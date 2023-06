Skate: Gustavo Ribeiro avança para a final em Roma

Gustavo Ribeiro assegurou este sábado a passagem à final do Pro Tour de Roma, prova de skate street pontuável para o ranking olímpico, ao ser terceiro nas meias-finais.

Depois de na sexta-feira ter sido segundo nos quartos de final, atrás do francês Aurelien Giraud, Gustavo Ribeiro foi hoje terceiro, com uma pontuação final de 265.31, sendo superado apenas pelo gaulês, primeiro com 265.65, e pelo japonês Sora Shirai, segundo com 265.45.

A final da prova, que conta para a qualificação olímpica, está agendada para domingo, sendo que as restantes duas etapas de qualificação disputam-se em dezembro, entre os dias 10 e 17, no Japão, e em janeiro, de 14 a 21, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.