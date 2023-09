Skate: Gustavo Ribeiro e Gabriel Ribeiro nos quartos de final do WST de Lausana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os skateboarders Gustavo Ribeiro e o irmão Gabriel Ribeiro são os portugueses que vão disputar os quartos de final da competição de street do WST Lausana Street 2023, na Suíça.





Se o olímpico Gustavo, vice-campeão do Mundo em título, entra diretamente nessa fase, Gabriel Ribeiro foi nono nas eliminatórias, com 54,66 pontos, obtidos na segunda run, nas séries em que o mais forte foi o brasileiro Filipe Mota, com 64,31.

O jovem Madu Teixeira foi 46.º, com 32,67, enquanto Pacal Teixeira foi 99.º, com 17,03, ficando ambos pelas eliminatórias.

Maria Rodrigues, Maria do Carmo Gautier, Mati Ribeiro, Madalena Galante, Margarida Cepeda e Rafaela Costa estão entre as 68 mulheres em competição, sendo que as lusas, ainda muito jovens, estão sobretudo a ganhar experiência tendo em conta os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.